أصدرت أمانة منطقة الرياض 11,358 شهادة صحية للعاملين في منشآت الصحة العامة بالعاصمة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التحقق من سلامتهم وخلوهم من أي أمراض معدية قد تنتقل إلى السكّان خلال مزاولتهم النشاط.

جولات أمانة الرياض

وأشارت الأمانة إلى أن المستوصفات والمراكز الصحية المعتمدة في إجراء الفحوص المخبرية للعمالة بلغت 116 مستوصفًا ومركزًا صحيًا، مبينة أن أبرز الأمراض التي يتم الكشف عنها تتمثل في مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه B و C، إلى جانب كشفها عن الأمراض البكتيرية الأخرى.

استخراج الشهادة الصحية

وأوضحت أمانة الرياض أن استخراج الشهادة الصحيّة يستغرق 5 أيام عمل، بعد استيفاء العامل لجميع الإجراءات النظامية.

ومن جانب آخر، أجرت الأمانة 1,365 اختبارًا لعينات متنوعة من الأغذية في مختبراتها المركزية، بهدف الكشف عما قد تحتويه من مبيدات أو مواد كيميائية ومايكروبية ضارة بالإنسان.

وتضمنت الأغذية المفحوصة، المياه بأنواعها، والألبان ومنتجاتها، والحبوب والمكسرات، والعصائر والمشروبات، والخضراوات والفواكه، والتمور، والدواجن، واللحوم، والأسماك، والعسل، والزيوت.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بفحص العمالة واختبار عينات من الأغذية في إطار سعيها إلى المحافظة على سلامة السكان، وتوفير بيئة صحية وآمنة في المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة.