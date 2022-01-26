ضمن جهود أمانة عسير المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان وزوار المنطقة، أحبطت الفرق الرقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء توزيع مواد غذائية فاسدة في إحدى المنشآت التجارية بمدينة أبها.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة محمد العاوي بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المنشأة التجارية المخالفة، حيث جرى مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي كانت معدة للتوزيع.

وأضاف العاوي بأن كمية المصادرات تجاوزت 478 كجم، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث رصد على الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية، وجرى إغلاق الموقع وإعداد محضر مشترك بالمخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

كما دعت أمانة عسير الجميع للإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغ الموحد (940).