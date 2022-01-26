أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي هي المسؤولة عن معاناة الشعب اليمني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لـ”العربية” و”الحدث”: إن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وتابع: “سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة”.

عملية للتحالف:

في سياق متصل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات.

استجابة للتهديد:

وقال التحالف: إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.