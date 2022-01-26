أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي هي المسؤولة عن معاناة الشعب اليمني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لـ”العربية” و”الحدث”: إن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.
وتابع: “سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة”.
عملية للتحالف:
في سياق متصل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات.
استجابة للتهديد:
وقال التحالف: إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
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