أحيا الشاعر سعد بن قاسم والفناني خالد حامد ونواف الشهراني، مساء البارح، على مسرح مهرجان سعودي بارك والذي أقيم في محافظة محايل بمنطقة عسير تحت إجراءات احترازية مشددة بالتباعد الاجتماعي خلال الأمسية.

وقدم الفنان خالد حامد عدة أغاني وطنية وفلكلورات شعبية جميلة حضرها عدد كبير من الجماهير من جميع الفئات العمرية المحبين للفنان خالد الذي أمتعهم بأغانيه المتنوعة، فيما شارك الشاعر سعد بن قاسم القحطاني بعدة قصائد والفنان نواف الشهراني بعدة أغانٍ أحيوا بها الأمسية.

الجدير بالذكر أن مدة مهرجان سعودي بارك 90 يومًا متواصلة مضى منها 60 يومًا وينتهي بنهاية شهر فبراير.