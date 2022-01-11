وثق مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند السيل الصغير شرق مكة المكرمة اليوم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.