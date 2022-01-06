تسببت مياه الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي على محافظة حفر الباطن في عرقلة السير على طريق الصمان الذي يعتبر من أهم الطرق التي تربط القادمين من دولة الكويت بمدينة القيصومة وطريق الشمال الدولي والمؤدي كذلك لسوق الأغنام.

وعبر عدد من سالكي الطريق عن استيائهم وتذمرهم من من عدم صيانة الطريق رغم مرور أسبوع من هطول الأمطار.

من جانبهم قام بعض مرتادي الطرق بوضع علامات تنبيهية عبارة عن إطارات وألواح خشبية لتنبيه المارة بتجنب الحفر التي سببتها المياه على الطريق.

أمطار حفر الباطن

هطلت أمطار متفاوتة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، خلال الأيام الأخيرة ما دفع المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة لدعوة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.