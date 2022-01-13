نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.