نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات القرى وبلجرشي وبني حسن والمندق والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.