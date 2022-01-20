تشهد محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هطول أمطار متوسطة، مع تدنٍّ في درجات الحرارة.

أمطار متوسطة تشهدها #طريف مع تدني في درجات الحرارة تصل لـ -2 فجر اليوم.. pic.twitter.com/h4XQ8PUofL

— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) January 19, 2022

ونشرت إمارة منطقة الحدود الشمالية، مقطع فيديو وقت من خلاله هطول الأمطار على المحافظة، وسط توقعات بأن تصل الحرارة لـ -2 فجر اليوم.

انخفاض درجات الحرارة:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز– علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، تكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة، قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.