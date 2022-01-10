تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة، اليوم، في جريان السيول في الأودية والشعاب، في حين لا تزال السحب الكثيفة المثقلة بالمياه تتشكل في العديد من محافظات المنطقة.

سيل مركز الزيمة شرق مكة المكرمة الآن

تصوير العضو: ابو عبدالعزيز الهذلي@turky3bed pic.twitter.com/yB8jsUwTJK — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) January 10, 2022

سيول شرق مكة:

ووثق مغردون، جريان السيول حيث شارك المواطن أبو عبدالعزيز الهزلي بفيديو لجريان سيل مركز الزيمة في شرق مكة المكرمة، وفي منطقة جعرانة شمال شرق مكة جرت السيول أيضًا، بعد تساقط الأمطار بشكل كثيف، كما ظهرت السحب الكثيفة أيضًا.

الدفاع المدني يحذر:

بدوره حذر الدفاع المدني بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11:30 مساءً اليوم.

وأشار المركز إلى تأثر محافظات السيل الكبير والشتا، والطائف، والهدا، وفيا، بالأمطار المتساقطة. والتي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول.

🛑 سحابه مميزه على وسط #مكه_الان ماشاء الله 👌👌😍🌧 pic.twitter.com/5xKk6UiZiO — عبدالاله السلمي ⚡️ (@hmal33) January 10, 2022

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريدة، الحدود الشمالية والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان وجبل اللوز). وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25- 50كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية (شمالًا) وشمالية إلى شمالية شرقية (جنوبًا) بسرعة 10- 20 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.