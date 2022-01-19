احتفلت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ميشيل أوباما، بعيد ميلادها الـ 58، معبرة عن سعادتها لرسائل التهنئة التي تلقتها.

ميشيل أوباما على إنستجرام

وشاركت أوباما متابعيها بمقطع فيديو على حسابها الشخصي بإنستجرام، خلال احتفالها بعيد الميلاد، وكتبت في تعليقها على الفيديو: “شكرًا جزيلًا لكم على مشاعر الحب الخاص بكم.. سواء أرسلت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا.. فإن كل رسالة عيد ميلاد تلقيتها اليوم تعني الكثير بالنسبة لي.. أنا ممتنة للغاية لأن يكون هناك الكثير من الناس يشجعونني ويدعمونني .. نتطلع إلى رؤية ما يخبئه هذا العام المقبل”.

أول سيدة أولى من أصول إفريقية

وميشيل لافون روبنسون أوباما، وُلِدت في 17 يناير 1964، وهي محامية أمريكية ومديرة جامعية وكاتبة، كانت السيدة الأولى للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، وتعد أول سيدة أولى من أصول إفريقية للولايات المتحدة.

قامت ميشيل بحملة من أجل مساعي زوجها الرئاسية على مدى عامي 2007 و2008، حيث ألقت خطابًا رئاسيًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2008. تحدثت عنه مرة أخرى في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2012. أثناء المؤتمر الوطني الديمقراطي في فيلادلفيا عام 2016، ألقت خطابًا تأييديًا للمرشح الرئاسي الديمقراطي هيلاري كلينتون، وهي سيدة أولى سابقة.

باعتبارها سيدة أولى، عملت ميشيل كنموذج يُحتذى به للنساء حيث عملت كداعية للتوعية بالفقر، والتعليم، والتغذية، والنشاط البدني، والأكل الصحي.