وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهات لمستخدمي الطرق الخارجية في 3 مناطق بالمملكة بشأن ضباب وحالة مطرية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الجوف:

وحذرت القوات الخاصة عبر تويتر، مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف، في كل من (أبو عجرم- القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل)، مشيرًا إلى أنّ المنطقة قد تشهد حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية اعتبارًا من 1:00 ص، بحسب ما ورد من مركز الأرصاد.

عسير:

كذلك حذر مستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كل من: (أبها- أحد رفيدة- الحرجة- الربوعة- النماص- خميس مشيط- ظهران الجنوب- بلقرن- تنومة)، مؤكدًا أن المنطقة قد تشهد استمرار الحالة المطرية وتكون الضباب، يصاحبه نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

حائل:

وفي حائل، حذر أمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بالمنطقة في كل من (الحائط، الشملي، الشنان، بقعاء، حائل، موقق)، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من الرؤية الأفقية.