تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل نادي سباقات الخيل ، على كأسي خادم الحرمين الشريفين.

وعند وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل .

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ السباق في الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج ( فئة 1 محلية) وحقق المركز الأول الجواد ( المبير ) حيث توُج للمالك نغيمش بن فهد العجمي، وتوج سموه الفائز نغيمش العجمي.

ثم بدأ الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين ( فئة 1 محلية) المؤهل لكأس السعودية وحقق الجواد ماكينج ميراكلس للمالك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوج سمو أمير منطقة الرياض الفائز سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.



وشهد الحفل شوطاً مخصصاً للمنافسة على “هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين” على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز، وحقق المراكز الثلاث الأول: الأول الخيال سلطان الميموني، والثاني الخيال أحمد الشرار والثالث الخيال محمد الشريماء.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن ثنيان بن سعود وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من جمهور وهواة الفروسية.