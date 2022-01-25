استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة بنت عبدالرحمن الزامل، يرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي يقوم به القطاع غير الربحي في رعاية المستفيدين وتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم، مضيفاً أن هذا القطاع الحيوي أصبح شريك نجاح مع القطاعين الحكومي والخاص في دعم الأفراد وخدمة المجتمع بمختلف المجالات التنموية.

ثلاث مذكرات تفاهم

وبارك سموه توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لجمعية ود الخيرية الأولى مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ومثلها مدير عام الشئون الصحية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية وقعها نيابة عن المؤسس الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، ومذكرة تفاهم مع مجموعة عبدالعزيز الرقطان وشركائه للتجارة والصناعة.

كما كرم سموه شركاء النجاح للجمعية من القطاعين الحكومي والخاص .

وثمنت نعيمة الزامل دعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية للجمعية مما كان له الأثر الكبير في تميز خدماتها، معربة عن شكرها لكافة شركاء النجاح الذين تكاملت جهودهم مع الجمعية منذ تأسيها قبل 10 سنوات لخدمة الأحياء التي ترعاها وتطوير المستفيدين بمختلف فئاتهم ومراحلهم العمرية.

دعم وتأهيل المستفيدين

وأفادت الزامل أن الجمعية حققت الاكتفاء لأكثر من 5 آلاف أسرة منذ تأسيسها من خلال دعمهم وتأهيلهم بمختلف المجالات والسعي لتدريبهم وتوظيفهم تحت شعار التنمية وليس الإغاثة، مضيفة أن الجمعية نفذت 250 مشروعاً في تنمية الأسرة وتمكينها حيث استفاد منها ما يقارب 100 ألف مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي حصدت الجمعية عدداً من الجوائز على مستوى المملكة ومن أهمها جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز (للتمكين الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن)، ونجحت في تأسيس أول وحدة شبابية في القطاع غير الربحي بالمنطقة الشرقية ووحدة تطوع وفق معيار إدامة وكذلك بمجال البناء المؤسسي والتميز حققت شهادة الجودة وشهادة المنظمة الموثوقة البريطانية.

وكرم سموه الداعمين للجمعية ومنهم أمانة المنطقة الشرقية، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، المديرية العامة للشئون الصحية، غرفة الشرقية، وعدد من الجهات الخاصة.