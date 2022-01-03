أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية تنسيق الجهود لإبراز المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية وما تشهده من تنمية مستدامة في مختلف المجالات، في ظل المتابعة المستمرة من القيادة الرشيدةـ مشيدًا بالدور الإعلامي الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية.

أمير الشرقية يطالب بتوحيد الجهود الإعلامية

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي بن حسن مشنوي يرافقه عدد من أعضاء الفرع.

وطالب أمير المنطقة بتوحيد الجهود الإعلامية وإبراز المنطقة الشرقية وما تتمتع به من مقومات حضارية وثقافية وسياحية مميزة والعمل على تطوير المهارات والقدرات الإعلامية لمنسوبي الفرع، ورفع مستوى أداء الممارسين، لخدمة الرسالة الإعلامية.

إعلام مؤثر ومفيد

وقال أمير الشرقية، إن مهنة الإعلام تطورت مع التقدم التقني المذهل الذي يشهده العالم ومن هذا المنطلق يقع على عاتق الإعلاميين ومنصات النشر لمواكبة ذلك التقدم من أجل الوصول إلى إعلام مؤثر ومفيد يخدم الوطن ويرفع من ثقافة ووعي المجتمع، ويبرز المنجزات التنموية والاجتماعية التي نشهدها في هذا الوطن.

دور الهيئة في المحافظات

واطلع أمير المنطقة على شرح حول دور الهيئة والخدمات المقدمة للصحفيين في مدينة الدمام ومحافظات الخُبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، وما تضطلع به رؤية هيئة الصحفيين السعوديين من أدوار في أن تكون الصحافة السعودية رائدة في محتواها وتعزيز مهارات وأخلاقيات القائمين عليها، والأهداف المرجوة منها في رفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها، وصقل ذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.

أمير الشرقية يدعم مبادرات هيئة الصحفيين

ورفع مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام شكره وتقديره لأمير الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة للبرامج والمبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها، والتي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد مظلة موحدة لممارسي المهنة، وتطوير مهاراتهم، ومساندتهم، وفق الأنظمة والتعليمات.