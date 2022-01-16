استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأحد فريق “المملكة” النسائي بمناسبة فوزهن بالبطولة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تطور ملحوظ في رياضة كرة القدم النسائية

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق مؤكداً أن الرياضة النسائية في السعودية شهدت تطوراً وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة ” حفظها الله ” في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية حرص الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بتوعية الأفراد والأسر ليصبح نشاط يومي يؤديه الجميع.

وأضاف سموه: “نحن سعداء بالإنجاز الذي حققه فريق “المملكة” من خلال هذا الفوز وحصولهن على الكأس متمنياً لهن مزيداً من النجاحات في المنافسات القادمة”.

ورفعت قائدة الفريق منيرة الحمدان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وقالت ” إن دعم سموكم الكريم لنا كان له أثراً بالغاً في تحقيق هذا الإنجاز، ويسعدنا أن نهدي هذا الفوز الذي يمثل المنطقة الشرقية لسموكم الكريم، وبإذن الله سيكون هذا الفوز بداية لإنجازات قادمة بإذن الله”.

شكر وتقدير لدعم أمير المنطقة الشرقية

وقدم مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع الأنشطة الرياضية في المنطقة وكذلك الفرق الناشئة.