أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، على أهمية تنسيق الجهود لإبراز المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية وما تشهده من تنمية مستدامة في مختلف المجالات، في ظل المتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة، مشيدًا بالدور الإعلامي الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية.

توحيد الجهود الإعلامية:

وشدد الأمير سعود بن نايف على أهمية توحيد الجهود الإعلامية وإبراز المنطقة الشرقية وما تتمتع به من مقومات حضارية وثقافية وسياحية مميزة والعمل على تطوير المهارات والقدرات الإعلامية لمنسوبي الفرع، ورفع مستوى أداء الممارسين، لخدمة الرسالة الإعلامية.

جاء ذلك أثناء استقبال الأمير في مكتبه بديوان الإمارة مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي بن حسن مشنوي يرافقه عدد من أعضاء الفرع.

وقال أمير الشرقية: إن مهنة الإعلام تطورت مع التقدم التقني المذهل الذي يشهده العالم ومن هذا المنطلق يقع على عاتق الإعلاميين ومنصات النشر لمواكبة ذلك التقدم من أجل الوصول إلى إعلام مؤثر ومفيد يخدم الوطن ويرفع من ثقافة ووعي المجتمع، ويبرز المنجزات التنموية والاجتماعية التي نشهدها في هذا الوطن.

شرح دور الهيئة:

واطلع أمير المنطقة الشرقية على شرح عن دور الهيئة والخدمات المقدمة للصحفيين في مدينة الدمام ومحافظات الخُبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، وما تضطلع به رؤية هيئة الصحفيين السعوديين من أدوار في أن تكون الصحافة السعودية رائدة في محتواها وتعزيز مهارات وأخلاقيات القائمين عليها، والأهداف المرجوة منها في رفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها، وصقل ذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.

ورفع مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام عن شكره وتقديره إلى أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة للبرامج والمبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها، والتي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد مظلة موحدة لممارسي المهنة، وتطوير مهاراتهم، ومساندتهم، وفق الأنظمة والتعليمات.

حملة للتوعية بمخاطر السحر:

كما دشن الأمير سعود بن نايف بمكتبه في ديوان الإمارة أعمال حملة التوعوية التي ينظمها فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، بحضور مدير فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات التوعية الفرد والمجتمع.

وأوضح الشيخ الثبيتي أن حملة “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

ورفع الشيخ الثبيتي شكره إلى أمير المنطقة الشرقية على دعمه الجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة مما ساهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

نائب أمير الشر قي ة يستقبل العميد العماري:

في سياق آخر، استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة يوم أمس الاثنين العميد حمد بن محمد العماري مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بمناسبة تعيينه.

جهود مكافحة المخدرات:

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، العميد العماري بمناسبة تعيينه وتمنى له التوفيق والنجاح، منوهًا بجهود مكافحة المخدرات في محاربة مروجي السموم وحماية أفراد المجتمع من آفة المخدرات ومكافحة الاتجار بها والترويج لها.

من جانبه، ثمن العميد حمد العماري دعم نائب أمير الشرقية وتوجيهاته السديدة التي تساهم في تطوير أعمال مكافحة المخدرات في المنطقة.