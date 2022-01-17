استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن فهد الموسى، والذي أطلع سموه خلال اللقاء على برامج النادي وإنجازاته.

اهتمام متزايد بـ رياضة الفروسية

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية هذه الرياضة وتدريب النشء عليها، مشيداً بما ما توليه القيادة الحكيمة “حفظها الله” من اهتمام بتلك الرياضة على مستوى المملكة من خلال إنشاء الهيئة العليا للفروسية ودعمها لكل ما يساهم في تطوير هذه الرياضة على مستوى المملكة.

من جانبه رفع الموسى شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للنادي والأنشطة والبرامج التي يقدمها .