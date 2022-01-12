وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية اليوم، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية “تفاؤل” كما افتتح البرج الشمالي التابع لمجموعة الموسى الطبية، وزار مركز النخيل والتمور.

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف#أمير_الشرقية اليوم، حجر الأساس لمبنى جمعية مكافحة السرطان الخيرية "تفاؤل".

كما أفتتح سموه البرج الشمالي التابع لمجموعة الموسى الطبية، وزار مركز النخيل والتمور. وكان برفقة سموه، صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء. pic.twitter.com/29GxNla2K4 — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) January 12, 2022

مركز النخيل والتمور

وأشاد سموه خلال زيارته لمركز النخيل والتمور بالأحساء بالخدمات التي يضمها المركز وما يضم من مختبرات ومعامل متخصصة وأجهزة حديثة ومتطورة، إلى جانب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، منوهًا بأهمية الاستفادة من النخيل والتمور والتي تمثل أمن غذائي واستثمار وطني مهم تشتهر به المنطقة.

جولة أمير الشرقية

وقد تجول أمير المنطقة الشرقية في المعرض المصاحب بمقر المركز، كما اطلع على بنك أصول أصناف النخيل التابع للمركز، والذي سُجل مؤخرًا ضمن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لاحتوائه على ١٢٧ صنفًا من أصناف النخيل الوطنية والدولية ليصبح رسميًا الأكبر والأول على مستوى العالم.