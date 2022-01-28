أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن يوم التأسيس الذي أُعلن عنه بأمر ملكي كريم، يأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون وحتى يومنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- الذي يشهد فيه الوطن والمواطن نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة وعلى جميع المستويات.

يوم الفخر والصمود:

وقال سموه: إن “يوم التأسيس هو يوم الفخر والصمود لكل مواطن سعودي يستلهم فيه قوته واصراره والوقوف لردع أي محاولات لبث الفرقة وعدم الاستقرار والتشتت، وقد تجلى فيه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الامين- حفظهما الله- بتخليد تاريخ الوطن وابطاله للأجيال الحالية والمستقبلية، بعد أن جاء التأسيس المبارك على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت بلدة الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ/ 1727م، فقد أسس دولة على نهج ودستور القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لتتواصل المسيرة من بعد الدولة السعودية الأولى والثانية حتى قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، ولله الحمد فقد سار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها”.

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه.

من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد “يوم التأسيس” وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى العام (1139هـ/ 1727م) في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ ثلاثة قرون تعكس تلاحم قيادة وشعب، وتاريخ وقصة من الكفاح لبناء الدولة والوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات.

وقال سموه: “إن هذه الدولة المباركة ممتدة عبر التاريخ بمبادئ ثابتة وقيم راسخة منذ عهد التأسيس إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهم الله- الذي نعيش فيه قفزات تنموية وتقدم وحضارة جعلت هذا الوطن في مقدمة دول العالم ولله الحمد”.

يحق لنا أن نفخر بتاريخنا وحضارتنا:

وأضاف سموه: “يحق لنا أن نفخر بتاريخنا وحضارتنا بين الأمم، فوطننا له تاريخ مجيد عبر قرون من الزمن وقصص من البطولات والملاحم والتكاتف بين القيادة والشعب”.

وفي ختام تصريحه قال سموه: “ونحن نستذكر ما قدمه الآباء والأجداد في مراحل التأسيس، نسأل الله أن يحفظ وطننا في ظل قيادتنا الحكيمة والشعب الوفي”.