دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، العديد من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة عقلة الصقور والمراكز التابعة لها،وبلغت تكلفتها أكثر من 110 ملايين ريال وشملت، افتتاح مكتب الأحوال المدنية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى مشاريع السفلتة، وإنشاء ساحات رياضية، وتحسين مداخل المحافظة، وتهيئة الموقع العام لمسجد عقلة الصقور، والمشاريع التعليمية لجامعة القصيم.

اتفاقيات عديدة:

جاء ذلك خلال حفل أهالي محافظة عقلة الصقور الذي أُقيم بمناسبة تدشين المشاريع التي تسهم بتنمية المحافظة والمراكز التابعة لها، كما شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بين الزراعة والبيئة والمياه و جمعية إمباري، وبين مكتب التعليم بالمحافظة والغرفة التجارية بمحافظة الرس لدعم برامج تعزيز الأمن الفكري بين الطلاب والطالبات، وبين مكتب التعليم وجمعية الجفن لدعم الطلاب والطالبات في اختبارات القياس.

كلمة الأهالي:

وتخلّل الحفل كلمة لأهالي المحافظة ألقاها الدكتور محمد الحربي أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على زيارته، مثمناً لسموه اهتمامه بالمشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك لدعم وتوفير الخدمات للمواطنين.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، ومحافظ عقلة الصقور حسون الحسون وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، و مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم عبدالرحمن السويلم، ومدير عام التعليم محمد الفريح، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، وعدد من المسؤولين .