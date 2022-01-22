شدَّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على رفع الجاهزية لتهيئة مدارس التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدارس التعليم بالمنطقة مع العودة الحضورية لهم.

خطط العودة:

وأكد أمير القصيم على جميع منسوبي قطاع التعليم ضرورة الالتزام ومتابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في محاورها الثلاثة التي تشمل التهيئة النفسية وجاهزية المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، داعياً المولى سبحانه أن تتكلل رحلتهم التعليمية بالنجاح في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للنهوض بقطاع التعليم والارتقاء به ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالجهود وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.