أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بدور المرأة السعودية والتي أصبحت واجهه مشرفه لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن.

فخر واعتزاز

وأعرب أمير تبوك عن فخره واعتزازه وسعادته بما شاهده أثناء انعقاد اجتماع أمناء مجالس المناطق والذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك وهو يرى أول امرأة سعودية على مستوى مناطق المملكة تعمل كأمينة لمجلس منطقة تبوك وتترأس اجتماعات أمناء مجالس المناطق، منوهاً بجهود الدكتورة خلود الخميس في هذا الشأن، وقال سموه هذا يعد فخراً واعتزازاً للقيادة الرشيدة وكافة أفراد الشعب السعودي وهم يشاهدون المرأة السعودية تتبوأ المناصب القيادية وتشارك بفاعلية في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

اللقاء الأسبوعي

جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك .

وتطرق سموه في حديثه للمواطنين خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء أمناء مجالس المناطق بالمملكة.