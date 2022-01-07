وصل اللاعب الجزائري أمير سعيود إلى نادي الطائي اليوم الجمعة، قادمًا من قطر بعد اكتمال برنامجه العلاجي وشفائ

ه من الإصابة التي لحقت به في نهائي بطولة كأس العرب.

أمير سعيود يلتحق بتدريبات الطائي غدًا:

وسوف يلتحق سعيود بتدريبات فريقه بداية من الغد السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال الثلاثاء القادم في دوري المحترفين السعودي.

سبب استبعاد سعيود:

وكان الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم كشف سبب استبعاد سعيود من قائمة الجزائر المشاركة بـ كأس أمم إفريقيا.

ولفت مدرب الجزائر إلى أن نجم الطائي يتواجد في القائمة الموسعة، مضيفًا: “ولكنه خارج حسابات القائمة النهائية بسبب تواجد كل من ياسين براهيمي وفريد بولاية، حيث يلعبان في نفس مركزه”.