شهد أمير عسير، الأمير تركي بن طلال ، صُلح عدد من أفراد قبيلة الجروان من معاوية بمحافظة بيشة.

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الأمير #تركي_بن_طلال يشهد صُلح عدد من أفراد قبيلة الجروان من معاوية بمحافظة #بيشة، ومواطن يعلن تنازله عن حقه الخاص في قضية خلاف، تقديرًا لجهود سموه في إصلاح ذات البين. pic.twitter.com/KPQE5TbcdX — إمارة منطقة عسير (@emartasir) January 28, 2022

وخلال الحفل أعلن شيخ قبائل بني عمرو الرميثن شهران تنازل مواطن عن حقه الخاص في قضية خلاف، تقديرًا لجهود أمير المنطقة في إصلاح ذات البين.

احتفاء بجهود أمير عسير

واحتفى العديد من المواطنين بجهود أمير المنطقة في إصلاح ذات البين حيث قال محمد الحقباني محافظ النماص سابقًا : “جهد مبارك وعمل عظيم وسعي متواصل لتحقيق الحب والوئام يقوم به سمو الأمير تركي بن طلال”.

بدوره قال المواطن أبوحاتم : هنيئا لهذا الأمير بهذا الفضل العظيم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة ” أي درجة الصيام النافلة والصدقة النافلة والصلاة النافلة ” ، فقال أبو الدرداء : قلنا بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين”، وختم بقوله : الله يصلح أحوال المسلمين، ويجزي الجميع خيرًا.