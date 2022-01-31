يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يوم الأربعاء القادم الكلية التقنية للبنات في بلقرن وذلك خلال زيارة سموه للمحافظة في إطار جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.

رعاية التعليم

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن، والذي توج بافتتاح هذ الصرح التدريبي الجديد الذي أقيم بأحدث المواصفات المطلوبة وذلك بتوجيهات مستمرة من سمو أمير منطقة عسير وبمتابعة دائمة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

الكلية التقنية للبنات في بلقرن

وأوضح الحفظي بأن المشروع الجديد أقيم على مساحة تقدر بـ52000 متر مربع بـتكلفة إجمالية بلغت 78.315.680 مليون ريال حيث يضم المشروع المبنى الرئيسي والمسرح والمطعم والمصلى وفناء داخليًا و18 قاعة تدريبية في كل دور بإجمالي 54 قاعة تدريبية، كما يوجد 5 قاعات مرتبطة بالصوت والصورة مع مبنى الاستديو.

البدء في العملية التدريبية

كما أوضح الحفظي بأن الكلية قد بدأت في العملية التدريبية مع مطلع العام الحالي بتخصصين هما (إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية).

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تشرف على 11 كلية تقنية للبنين و7 كليات بنات و3 فروع للكليات التقنية و10 معاهد ثانوية صناعية و5 معاهد للسجون بإجمالي أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة.