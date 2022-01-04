افتتح الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، المقر الجديد لفرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحي البديع في مدينة أبها بحضور معالي محافظ الهيئة م. سهيل بن محمد أبانمي.

مرافق المبنى:

واطّلع سموه على مرافق المبنى الذي يقع على مساحة 3800 م2، والمجهز بصالة شاملة لاستقبال وخدمة مكلفي الهيئة وعملائها، والتي يُقدم فيها جميع خدمات الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية التي يقدمها الفرع لأهالي المنطقة.

دعم القيادة الرشيدة

ونوّه الأمير تركي بن طلال،خلال الافتتاح إلى دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمامها المستمر بمشروعات المنطقة أسوة بجميع مناطق المملكة، وحرصها على توفير الإمكانيات التي من شأنها أن تُسهم في تحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته، مؤكدًا على ضرورة أن يُحقق فرع الهيئة بالمنطقة بعد افتتاح المقر الجديد وما يضمه من مرافق، وذلك بما يتماشى مع مستوى الخدمات المقدمة من جميع القطاعات الحكومية في منطقة عسير.

خدمات بجودة وكفاءة عالية

من جهته، أكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تدشين فرع الهيئة بمنطقة عسير، سيواكب من خلال ما يحتويه من إمكانيات ما تطمح إليه الهيئة نحو تقديم خدمات زكوية وضريبية وجمركية ذات جودة وكفاءة عالية لمكلفيها وعملائها في أسرع وقت وبأقل جهد، وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التزاماتهم الزكوية والضريبية وتيسير إجراءاتهم الجمركية.