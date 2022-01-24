أنصت أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بخشوع، لتلاوة الطالبين الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة.

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أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

يُنصت لتلاوة الطالبين الفائزين بجائزة #الملك_سلمان لحفظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة، وهما:

•عبدالله عبدالرحمن شالوالة الفائز بالمركز الأول في فرع (القراءات)

•أنس بن فهد الذبياني الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول (كامل القرآن وتفسيره) pic.twitter.com/Xwaj5MKdcF

— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 24, 2022

أمير منطقة مكة يكرم حفظة القرآن

واستمع الأمير خالد الفيصل، لتلاوة الطالبين الفائزين بالجائزة، وهما: عبدالله عبدالرحمن شالوالة الفائز بالمركز الأول في فرع القراءات، وأنس بن فهد الذبياني الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول “كامل القرآن وتفسيره”.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، الطالبين الفائزين بحصدهما المراكز الأولى، سائلًا الله تعالى أن يوفقهما للعمل بالقرآن الكريم وأن يكون لهما الأثر في نشر علومه.

تقرير مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

واستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أبناء المنطقة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، وكذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة الدكتور هاشم حريري، يرافقه أعضاء المجلس.

وتسلّم الأمير خالد الفيصل، خلال اللقاء، التقرير السنوي للجمعية، المتضمن أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية.

من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والطالبان الفائزان شكرهم لأمير المنطقة على عنايته ورعايته لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.