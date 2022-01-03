وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينتي أبها و خميس مشيط ، وتابع معالجة الأضرار الناجمة عنها.

جهود للعمل على معالجة آثار الأمطار الغزيرة :

وقال “الحميدي”إن الأمانة وكافة بلدياتها استنفرت جهودها للعمل على معالجة أثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه.

رفع درجة الاستعداد والتأهب في عسير :

وأضاف أن الأمانة وكل البلديات قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية.

ودعا أمين منطقة عسير، الإدارات المختصة في الأمانة، إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940، بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري.