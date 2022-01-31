انتهت، قبل قليل، فترة الانتقالات الشتوية في المملكة، بعدما شهد الميركاتو تنافسًا قويًّا بين أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ميركاتو شتوي قوي:

واستمرت أندية الدوري السعودي للمحترفين في التفاوض مع اللاعبين وإبرام الصفقات قبل دقائق من نهاية الميركاتو الشتوي في المملكة، والذي شهد الإعلان عن أكثر من 30 صفقة.

صفقات أندية الدوري السعودي للمحترفين:

وأعلن نادي الهلال في الميركاتو الشتوي عن تعاقده مع أكثر من لاعب، وهم؛ سعود عبدالحميد، محمد العويس، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبيد، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

ونجح نادي الاتحاد في إبرام صفقة قوية، أملًا في مواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد رحيله عن النصر، ومدالله العليان.

وعاد البرازيلي كارلوس إدواردو إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة النادي الأهلي، الذي تعاقد مع الكاميروني فرانك كوم، أيمن يحيى، عبدالله المقرن وعلي مجرشي، فيما ضم النصر جوناثان رودريجيز.

وضم التعاون، ألفارو ميدران وأشرف المهديوي ومصطفى فتحي، وانضم إلى الحزم محمد السهلاوي ونوفل الزرهوني وإيزكيل هنتي، وتعاقد نادي أبها مع الطيب مزياني وبلال عيفة، وانتقل إلى الفيصلي، “روسي”، مارتن بويل وكلايسون فييرا.

كما أعلن الفتح عن تعاقده مع أيمن الخليف وعلي المزيدي، وانضم توبياس فيجيروا إلى صفوف الطائي، وانتقل يوسف نياكاتي إلى الاتفاق بعد رحيله عن الاتحاد، كما انضم أمين يونس إلى فارس الدهناء.

ونجح نادي الشباب في إبرام 3 تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث ضم إياغو سانتوس، لوسيانو فييتو والكاميروني جون ماري.