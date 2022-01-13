أنقذ الإسباني أنسو فاتي برشلونة من الخسارة محرزًا الهدف الثاني في شباك ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

برأسية قوية … #انسو_فاتي يرتقي ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 83'

ريال مدريد 2 – 2 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة#السوبر_الاسباني_بالرياض#قنوات_SSC pic.twitter.com/hU295Oz4ak

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2022

البارشا يعود:

وسجل فاتي هدف البارشا الثاني من ضربة رأسية متقنة بالدقيقة الـ85.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم سجل الفرنسي بنزيمة الهدف الثاني للريال قبل أن يتعادل فاتي.