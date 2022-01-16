في الوقت الذي يطالب فيه أهالي محافظة حفر الباطن بزيادة عدد المراكز الإسعافية حيث لا يوجد بها سوى مركزي إسعاف فقط، جاء رد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، فهد بن عثمان الغامدي، بقوله إن الهيئة عند عزمها إنشاء مركز إسعافي يتم قياس ذلك بعدة معايير من ضمنها الكثافة السكانية بالإضافة إلى ارتفاع عدد البلاغات.

شكاوى المواطنين

ويؤكد عدد من أهالي المحافظة أن مركزي إسعاف غير كافيين لتغطية الاحتياجات من الخدمات الإسعافية الطارئة، إذ إن مساحة المحافظة تتطلب مزيدًا من المراكز.

وقال المواطن فهد الظفيري إن مساحة المحافظة أصبحت أكبر من السابق بالإضافة إلى الزيادة في النمو السكاني الملحوظ مما يؤكد أهمية زيادة مراكز الهلال الأحمر الإسعافية في عدد من الأحياء .

وأشار مساعد الشمري إلى أنه من واقع تجربة من خلال عدة اتصالات واجهنا تأخر في وصول الفرق الإسعافية وعند سؤالهم يفيدون بأن هناك ضغطاً في البلاغات، فنتساءل لماذا لا توجد مراكز إسعافية في كل جهة من جهات المحافظة فالأحياء الشمالية ليس بها مركز للهلال الأحمر وكذلك الأحياء الغربية؟

وأشارت بدرية المعجل إلى أن محافظة حفر الباطن من المحافظات الكبيرة بالمنطقة الشرقية ويتبعها عدد كبير من الهجر والمراكز ويبلغ عدد سكانها قرابة المليون نسمة وبالرغم من هذا العدد الكبير لا يتوفر بها إلا مركزان للهلال الأحمر السعودي وموقعهما قريبان من بعضهما البعض.

ضغط على العاملين

وأضافت: من المعروف أن الهلال الأحمر يقدم الخدمات الطبية الإسعافية للمواطنين والمقيمين في الظروف العادية والكوارث في المحافظة ووجود مركزين فقط لا يعتبر كافياً لتقديم هذه الخدمات بالشكل المطلوب ويشكل ضغطاً على العاملين فيهما لذلك من المفترض زيادة العدد بحيث يتوفر مركزاً للهلال الأحمر في كل حي.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، فهد بن عثمان الغامدي، في تصريح لـ ”المواطن ”أن محافظة حفر الباطن يوجد بها عدد (3) مراكز إسعاف داخلية و (6) خارجية على الطرق السريعة.

وأضاف الغامدي: الهيئة عند عزمها إنشاء مركز إسعافي يتم القياس بعدة معايير من أهمها زيادة عدد الحالات الإسعافية التي تباشرها الهيئة بالإضافة إلى ارتفاع عدد البلاغات كما أن الكثافة السكانية تضعها الهيئة ضمن المعايير في افتتاح المراكز الإسعافية.

وأكد الغامدي أن الهيئة حريصة كل الحرص على نشر الخدمة الإسعافية والتوسع فيها، ومشروع التطوير والتوسع بالتغطية الإسعافية قائم ويتم دراسته بشكل مستمر في الهيئة لزيادة أعداد المراكز الإسعافية عند الحاجة ومنها محافظة حفر الباطن.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر أوضح العام الماضي لـ “المواطن” أن مركز إسعاف الهلال الأحمر في جامعة حفر الباطن سيتم تشغيله عند استكمال الإجراءات وبعد صدور التوجيه من صاحب الصلاحية في الهيئة. فيما لا يزال المركز متوقفاً ولم يتم تشغيله حتى الآن.