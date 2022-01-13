أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- اليوم الخميس، عددًا من الأوامر الملكية على النحو التالي:

– يعفى معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.

– تعيين معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– يعين معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

– يعين معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– يعين معالي الدكتور/ صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

– يعين معالي الدكتور/ منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

– يعين الأستاذ/ عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

– يعين المهندس/ عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

– يعين الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.