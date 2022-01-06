قالت الأمم المتحدة: إنها تتابع بقلق التقارير التي تشير إلى استيلاء الحوثيين على سفينة ترفع علم الإمارات.

احترام حقوق الملاحة البحرية:

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي الليلة على ضرورة احترام الحقوق المتعلقة بالملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي.

وجدّد دوجاريك، دعوة الأمم المتحدة للأطراف اليمنية إلى التواصل مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ وجهوده في مجال الوساطة؛ بهدف التقدّم بالعملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في البلاد.