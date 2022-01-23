قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد: إن المتحور “أوميكرون”، من فيروس كورونا المستجد، قد تقرب الأزمة الصحية العالمية.

تفصيلًا، أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، اليوم الأحد، أن المتحوّر أوميكرون، الذي قد يصيب نحو 60 في المائة من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة.

مرحلة جديدة:

وأضاف كلوغه أن هذه المرحلة الجديدة من الوباء: “قد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقال كلوغه لوكالة فرانس برس: “من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء”، غير أن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية حض على الحذر من واقع تغير الفيروس.

بداية النهاية:

الجدير بالذكر أن الحكومة السويسرية اعتبرت في الثالث عشر من الشهر الجاري أن المتحور أوميكرون قد يكون “بداية النهاية” بالنسبة لوباء كوفيد-19 معربة في الوقت نفسه عن رغبتها في تمديد الإجراءات السارية لوقف انتشار الفيروس حتى نهاية مارس.

وقال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي: “ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسمًا مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية الآن”.