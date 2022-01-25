أحيا النجم السوري أيمن زيدان، ذكرى ميلاد نجله الراحل “نوار” بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مُضي 11 عامًا على وفاة جراء إصابته بمرض السرطان.

أيمن زيدان ينعى نجله

ونشر زيدان صورة لابنه قبل وفاته وأرفقها برسالة مؤثرة شاركها مع جمهوره على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب النجم السوري في تعليقه: “كان من المفترض في حياة أكثر عدلًا أن أحتفل الليلة بعيد ميلادك الثلاثين.. لكن جدار الزمن الهش هوى بك باكرًا وظل يطفئ شموع ميلادك منذ أحد عشر عامًا.. نوار كل عام وأنت في قلبي”.

تفاعل المغردين

وتفاعل المغردون مع رسالة أيمن زيدان، داعين بالرحمة والمغفرة لنجله، ولأيمن زيدان القوة والصبر على فراق ابنه، حيث كتب نونو: ” الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ويجمعك فيك بالجنة يا رب والله بتقطع القلب”، وعلّق بارتون بقوله: ” الله يصبره ويصبر كل شخص فقد عزيز على قلبه”.

فيما كتبت شذى: ” كل عام وأنت بألف خير وقلبك الصافي قوي وحبك لابنك مثال للأب الحنون الله يكبر ويقوي قلبك ليستوعب هل حزن”، وقال شاكر شاكر: “رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأطال الله في عمرك أستاذ أيمن الغالي والكبير”.

آخر الأعمال الفنية

وانتهى مؤخرًا أيمن زيدان، من تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2022، كما انتهى من تصوير دوره في فيلم “أب”، فيما يستعد لفيلم جديد يحمل اسم “أيام الرصاص” وهو من تأليفه وإخراجه وبطولته بمشاركة الفنانين سعد مينة وحازم زيدان وعبد الفتاح المزين وجود سعيد وعلاء قاسم وغيرهم.