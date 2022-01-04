تمنى الإعلامي إبراهيم الفريان، أن يمنّ الله عليه بامتلاك منزل أو شقة بمال حلال، وأن يؤدي الصلاة في المسجد الأقصى، حيث إن ذلك هو حلمه الكبير.

إبراهيم الفريان وحلمه الكبير

وشارك الفريان محبيه ومتابعيه صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يحمل العلم الفلسطيني وكتب: “يا رب أصلي في المسجد الأقصى الشريف كل شيء حققته باقي بيت حلال أو شقه حلال بدل الإيجار والثانية حلمي الكبير أصلي في المسجد الأقصى”.

تعليقات المغردين

وانهالت تعليقات المغردين على صورة إبراهيم الفريان بالعلم الفلسطيني، حيث كتب نادر ناصر: “ربنا يكرمك وتصلي بالمسجد الأقصى المبارك من أهل فلسطين لك ولكل إخواننا السعوديين كل الحب والتقدير”، وغرّد أبو علي: “يا الله يا كريم يا سامع الداعي أنك تيسر أموره وتحقق له مراده، وكتب آخر: “الله يرزقك من حيث لا تحتسب”.

تغريدة مؤثرة للفريان

وفي تغريدة أخرى أشار الإعلامي الرياضي، الملقب بـ”ملك الفلاشات” إلى معاناته بعد فقدان عدد من الأفراد المقربين له من عائلته، وكتب: “ترا سعة الصدر اللي تشوفونها فيني. عشان أنسى كل أحزاني مات أبوي وصبرت، ماتت أمي وصبرت، ماتوا إخواتي عبدالله ومحمد وعبدالرحمن ماتوا خواتي منيرة طرفة نورة وصبرت، الآن شقيقي عبدالمحسن يرقد في المستشفى الجامعي تبوني ما تسافر أوسع صدري مو معناتها عني كاش أنا أحيانا أتسلف، النسيان نعمة”.