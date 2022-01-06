بدأت اليوم الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة وفق التقويم الدراسي للعام الحالي.

منتصف الفصل الدراسي الثاني

وكتب المهتم بشؤون التعليم محمد الزارع، على موقع تويتر: “في نهاية دوام هذا اليوم الخميس تبدأ إجازة منتصف الدراسي الثاني لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام وللطلاب والطالبات”.

وأضاف: “أسأل الله أن تكون إجازة سعيدة وموفقة للجميع”.

التقويم الدراسي

يذكر أن وزارة التعليم وضعت خطة دراسة جديدة بداية من العام الدراسي 1443هـ، مختلفًا عن النظام الاعتيادي، تضمن انتظام الطلاب بالمدارس على مدى 3 فصول دراسية.

وطبقًا للتقويم الدراسي فإن بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 13/06/1443 الموافق 16/01/2022 فيما ستكون أول إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 01/07/1443 الموافق 02/02/2022 بينما ستكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة التالية لها يوم 22/07/1443 الموافق 23/02/2022 على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 07/08/1443 الموافق 10/03/2022.

الفصل الدراسي الثالث

أما بداية الفصل الدراسي الثالث ستكون يوم 17/08/1443 الموافق 20/03/2022 بينما ستكون بداية إجازة عيد الفطر يوم 24/09/1443 الموافق 25/04/2022 على أن تستأنف الدراسية يوم 07/10/1443 الموافق 08/05/2022.

وسيشهد الفصل الثالث إجازتين نهاية أسبوع مطولة الأولى يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 فيما ستكون الإجازة المطولة الثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 01/12/1443 الموافق 30/06/2022 إن شاء الله.