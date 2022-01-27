يشهد طلاب وطالبات وزارة التعليم إجازة مطولة لمدة خمسة أيام نهاية شهر فبراير القادم.

ويأتي التقويم الدراسي بإجازة مطولة توافق الأربعاء والخميس 22 و23 من رجب 1443هـ، ويأتي قبلهما يوم الثلاثاء 21 رجب الموافق 22 فبراير الذي تم اعتماده يوم التأسيس وتم اعتماده بالأمر الملكي الصادر اليوم (الخميس) الموافق 24/ 6/ 1443هـ ليكون يوم إجازة رسمية.

وبذلك يتمتع الطلاب بإجازة مطولة لمدة 4 أيام تسبقها إجازة يوم التأسيس بإجمالي 5 أيام.

22 فبراير إجازة رسمية

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر اليوم أمرًا ملكيًا بتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام لذكرى تأسيس الدولة السعودية ويصبح إجازة رسمية

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم: أ / 371

التاريخ: 24 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

واعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود