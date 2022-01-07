أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ظهور أكثر من حالة مصابة في صفوف منتخب مصر الأول قبل السفر إلى الكاميرون.

إصابة عصام الحضري وأبو جبل بكورونا

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها منتخب مصر استعدادًا للسفر غدًا إلى الكاميرون عن إيجابية مسحة مدرب حراس المرمى، عصام الحضري، والحارس محمد أبو جبل، بجانب عدد من العمال.

ولفت الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تقرر عدم سفر الحضري وأبو جبل مع بعثة الفراعنة، غدًا السبت.

منتخب مصر في الأمم الإفريقية

وتستعد بعثة الفراعنة للسفر إلى الكاميرون استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير، وتشهد القائمة تواجد نجم الاتحاد أحمد حجازي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي تضم منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.