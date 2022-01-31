هاجم فيروس كورونا المطرب الكوري الجنوبي جيمين عضو فريق BTS، في نفس الوقت الذي عانى فيه من إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

جيمين يجري جراحة

وعانى جيمين من ألم مفاجئ في البطن مع التهاب خفيف في الحلق يوم أمس الأحد، حيث زار غرفة الطوارئ في المستشفى لإجراء فحص شامل، وأجرى أيضًا فحص PCR. وتم تشخيص جيمين بأنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية الحاد، فيما ظهرت نتيجته إيجابية لـCOVID-19.

كما خضع المطرب الكوري الجنوبي لعملية جراحية بعد نصيحة الطبيب في وقتٍ مبكر من صباح اليوم الاثنين.

جيمين يتعافى بسرعة

وتكللت جراحة جيمين بالنجاح، لكنه سيتلقى علاجًا داخليًا لبضعة أيام للتعافي من كورونا، بالتزامن مع رعايتهِ ما بعد الجراحة، حيث يعاني حاليًا من التهاب خفيف في الحلق.

فتيان BTS

يُعرفون أيضًا باسم فتيان بانقتان، هم فرقة فتيان من كوريا الجنوبية مكونة من سبعة أعضاء تأسست في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 2010، وفي 2013 ظهرت لأول مرة تحت شركة بيغ هيت إنترتينمنت.

ويشارك أيضًا الأعضاء السبعة في كتابة وإنتاج العديد من أعمالهم، وكانوا بالأصل فرقة هيب هوب، ثم تطور أسلوب موسيقاهم ليشمل مجموعة واسعة من الأنواع.

وتركز كلمات BTS في أغانيهم على التعليقات الشخصية والاجتماعية، ويتطرقون إلى مواضيع الصحة النفسية، ومشاكل الشباب في سن الدراسة، والفقدان، والرحلة نحو حب الذات، والبحث عن الفردية، وتضم أغانيهم في كلماتها أيضا مراجع للأدب والمفاهيم النفسية وقصص عن العالم البديل.

وقد نظمت الفرقة العديد من الجولات العالمية التي تكللت بالنجاح، ومن أشهرها مشاركتها في موسم الرياض.