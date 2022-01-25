تحطمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز “إف – 35 سي” بينما كانت تحاول الهبوط على حاملة الطائرات “يو إس إس كارل فينسون” أمس، مما أسفر عن إصابة سبعة بحارة، حسبما قالت البحرية الأمريكية.

ونُقل ثلاثة من البحارة المصابين جوا الى مستشفى في مانيلا بالفلبين وهم في حالة مستقرة، فيما تلقى أربعة بحارة مصابين العلاج على متن حاملة الطائرات. وخرج الطيار بسلام وجرى إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية.

موقع الحادث

ورفض متحدث باسم أسطول المحيط الهادئ القول ما إذا كان قد تم انتشال الطائرة، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

يذكر أن حادث تحطم الطائرة وقع خلال عمليات طيران روتينية في بحر الصين الجنوبي.