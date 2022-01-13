أعلن نادي التعاون قبل قليل عن إصابة لاعبه الباراجوياني أليخاندرو جوميز الشهير بـ كاكو بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كاكو أُصيب في مباراة سكري القصيم ضد الحزم في الجولة الـ16 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية.

وشارك فهد عائض الرشيدي بدلًا من كاكو المصاب في الدقيقة الـ72.

كاكو يغيب عن مباراة الهلال

وسيغيب كاكو عن مباراة سكري القصيم والهلال في الجولة الـ17 من دوري المحترفين بعد غد السبت.

وكان سكري القصيم قد تعاقد مع كاكو في فبراير 2021، قادمًا من صفوف نيويورك ريد بولز الأمريكي، ويرتبط اللاعب بعقد مع التعاون حتى يونيو 2025.

أرقام كاكو مع التعاون

وخاض كاكو 15 مباراة بقميص سكري القصيم، في الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز 3 أهداف في مرمى الحزم والنصر وضمك، فيما صنع هدفين في مرمى الاتحاد والشباب.