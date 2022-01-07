تم الإعلان عن إصابة مستشار النمسا كارل نيهامر بفيروس كورونا المستجد بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه.

وتولى نيهامر منصبه رسميًّا في 6 ديسمبر الماضي، حيث كان يعمل قبلها في منصب وزير الداخلية منذ 7 يناير 2020 حتى 2021.

مكافحة كورونا في النمسا:

وقبل ساعات أعلن كارل نيهامر، حزمة إجراءات احترازية مشددة وقواعد جديدة للحجر الصحي وتشديد استخدام الكمامة وتعزيز الرقابة في المحال التجارية لمنع دخول غير المطعمين.

يأتي ذلك في محاولة لمكافحة تفشي متحوّر فيروس كورونا الجديد “أوميكرون“، عقب انتشاره بشكل واسع في النمسا، وزيادة معدل الإصابة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

الإجراءات الاحترازية الجديدة:

وكشف فولفجانج موكشتاين وزير الصحة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس مع رئيس الوزراء، طبيعة الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تشمل إلزام الأفراد بارتداء كمامة FFP2 في الهواء الطلق بالأماكن كثيفة التردد، وتقليص فترة صلاحية جواز كورونا الأخضر إلى ستة أشهر فقط اعتبارًا من مطلع فبراير/ شباط، وتحديد فترة صلاحيته بعد تلقي الجرعة الثالثة بتسعة أشهر.