أظهرت نتيجة فحص ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا إيجابية لفيروس كورونا، لكنهما يعانيان من أعراض خفيفة، بحسب بيان أصدرته العائلة المالكة مساء أمس الثلاثاء.

3 جرعات من اللقاح:

وحصل ملك السويد وزوجته على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، ودخلا العزل الذاتي بموجب القواعد الوطنية ويتلقيان النصائح الطبية.

يشار إلى أن كارل جوستاف وسيلفيا ليسا أول من يصاب بالفيروس في العائلة الملكية السويدية، حيث ظهرت نتيجة فحص نجلهما كارل فيليب وقرينته الأميرة صوفيا إيجابية لفيروس كورونا في نوفمبر 2020.

وظهرت نتيجة فحص وريثة العرش، الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال إيجابية مارس الماضي.