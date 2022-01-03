أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاغون – عن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الوزير المصاب سيخضع للعزل في منزله لمدة 5 أيام مشيرة إلى أن أوستن سيحضر الاجتماعات افتراضياً ويحتفظ بكامل صلاحياته.

مخالطو وزير الدفاع الأمريكي

من جانبه أكد الوزير لويد أوستن أنه اجتمع بالرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أكثر من أسبوع من ظهور أعراض كورونا لديه.

وكان قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، قال الخميس الماضي ، إن 7 على الأقل من الموظفين الذين سافروا مع نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى هاواي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا – كوفيد 19 وتم عزلهم في الوقت الحالي.

7 من مرافقي كاثلين هيكس

وأضاف كيربي في بيان: “ثبتت إصابة سبعة من أفراد طاقم السفر والمتقدمين الذين رافقوا نائبة الوزير هيكس في رحلتها الداخلية الأسبوع الماضي بفيروس كورونا، وجاري عزل جميع الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بالحجر الصحي”

وأضافت كيربي أن نائبة وزيرة الخارجية هيكس وأعضاء طاقمها الشخصي قد أظهرت نتائج سلبية.

وفي 14-15 ديسمبر، زارت هيكس مواقع وزارة الدفاع في هاواي والتقت بالقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة.