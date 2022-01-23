أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إصابته اليوم الأحد، بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي أجراه أخيرا بأنها إيجابية.

وزير الصحة الأردني يلتزم العزل

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين.

إصابات كورونا في الأردن

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة و6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13075 وفاة و 1141048 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 19.54 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة مشيرًا إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا، وصل إلى 45768 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 129، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 70 ، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 680 .

نسبة إشغال أسرّة العزل

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 15 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3396 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1082207. كما أشار إلى إجراء 35576 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14343796.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4551296، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4157442.