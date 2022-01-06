أصيب وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من تولي منصبه في تشكيل الحكومة الجديد.

وزير الصحة الكويتي يخضع للعزل

وقالت الصحة، في منشور على صفحتها الرسمية بتويتر، إن نتيجة المسحة التي أجريت لـ وزير الصحة الكويتي صباح اليوم الخميس كانت إيجابية، مشيرة إلى أن الوزير سيطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية مع ممارسة مهامه الوزارية عن بُعد.

إصابات كورونا في الكويت

وأعلنت الكويت، أمس الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 2.246 حالة جديدة وهو أعلى تسجيل للإصابات اليومية، وكذلك تسجيل 211 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 423.042 حالة”.