أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن إصابة 2 من لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم بالإضافة لمصور المنتخب بـ فيروس كورونا.

وكان الأحمر وصل إلى مدينة جدة أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

اللاعبان يغيبان عن مباراة السعودية وعمان

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد القدم العماني عبر “تويتر” إصابة كل من اللاعبين عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني بالفيروس إضافة إلى المصور هاني القاسمي.

وبالتالي فإن اتحاد القدم أكد أن اللاعبين سيغيبان عن مواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل.

توقيت المباراة

وسوف تُقام المباراة بين المنتخبين الشقيقين في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة يوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت أُقيمت في مسقط في السابع من سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد.