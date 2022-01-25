أطلقت NHC الوطنية للإسكان -المطور الوطني- مشروع بيلار السكني بالشراكة مع القطاع الخاص شمال مدينة جدة ضمن ضاحية الجوهرة، أحد مشاريعها التي توفر مفهوما جديدا للسكن ضمن مرافق وخدمات سكنية متكاملة.

ويأتي مشروع بيلار على مساحة تتجاوز 180,000 م2، ويضم 618 وحدة سكنية تتوزع في 3 نماذج من العمائر ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 434 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

5500 وحدة سكنية:

كما يأتي مشروع بيلار ضمن ضاحية الجوهرة، حيث وصل عدد الوحدات التي تم ضخها بها إلى أكثر من 5500 وحدة سكنية.

ويتميز المشروع بتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312 م² للوحدة، موفراً العديد من المرافق الترفيهية والمرافق التعليمية والتجارية والمرافق الصحية، إضافة إلى مراكز الإطفاء ضمن بيئة سكنية متكاملة.

ويعد هذا المشروع امتدادًا لجهود الشركة في توفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري ضمن تصاميم مميزة وعصرية، وضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية.

زيادة المعروض العقاري:

وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن الشركة مستمرة وملتزمة لزيادة المعروض العقاري بالمملكة ومواصلة الجهود خلال المدة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 300 ألف خلال الخمس سنوات المقبلة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

وتهدف NHC الوطنية للإسكان إلى تلبية تطلعات الأسرة السعودية من خلال الاستمرار في ضح المزيد من المجتمعات الحيوية وتمكين القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تسهم في رفع نسب تملك المسكن الأول للمواطنين وتوفير خيارات واسعة ومتنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وبأسعار تنافسية، وبنية تحتية قوية تعزز من جودة الحياة.